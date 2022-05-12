Санкт-Петербург
Сходить на разводные мосты
прогуляться, перекусить
Ищу компанию на тур по разводным мостам, можно кто с машиной)
От пользователя @Ylchik
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?
Санкт-Петербург → Другое
Драститя - драститя
Санкт-Петербург → Другое
Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟
Санкт-Петербург → Другое
Поездка в Выборг
Санкт-Петербург → Другое
Просто велопрогулка
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться по центру
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, пофотографировать тебя
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!