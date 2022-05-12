Санкт-Петербург
Сходить на разводные мосты

фото пользователя Ylchik
прогуляться, перекусить

Ищу компанию на тур по разводным мостам, можно кто с машиной)

От пользователя @Ylchik

2 участника
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