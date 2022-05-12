Ищу компанию на тур по разводным мостам, можно кто с машиной)

От пользователя @Ylchik

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Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

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