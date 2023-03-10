прогуляться, перекусить

От пользователя @Hanna_show

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Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Я хочу завести новые знакомства

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое Вместе заниматься спортом и худеть

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

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