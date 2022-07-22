Санкт-Петербург
Сходить на концерт, познакомиться

фото пользователя Valya
сходить на мероприятие

Хочу сходить на какой-то концерт
Интереснее малоизвестной группы
Лучше что-нибудь из рока)

От пользователя @Valya

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