Санкт-Петербург
Сходить на концерт, познакомиться
сходить на мероприятие
Хочу сходить на какой-то концерт
Хочу сходить на какой-то концерт
Интереснее малоизвестной группы
Лучше что-нибудь из рока)
От пользователя @Valya
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