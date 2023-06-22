Санкт-Петербург
Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

фото пользователя Sam_Maxim
прогуляться, перекусить

От пользователя @Sam_Maxim

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя ms_YanaS
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить погоду в городе

маленькое фото пользователя Olyaska
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, зайти в пекарню

маленькое фото пользователя Vadim_Vokus
Санкт-Петербург → Другое

Заняться спортом💪

маленькое фото пользователя Baal
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

маленькое фото пользователя Klas
Санкт-Петербург → Другое

Может сходим в кино вместе

маленькое фото пользователя Synth_Iris
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре, пообщаться)

маленькое фото пользователя Kandy
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время познакомиться пообщаться

маленькое фото пользователя Victoriya
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

маленькое фото пользователя DanielD
Санкт-Петербург → Другое

Послушать джаз в центре

маленькое фото пользователя Usdmal
Санкт-Петербург → Другое

Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!