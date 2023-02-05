Санкт-Петербург
Сходить на концерт Группы Три дня дождя
прогуляться, перекусить
От пользователя @Tasya
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