От пользователя @Chelovek

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Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Съездить за город сделать шашлыки

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в бильярд или в настолки 4 ноября с 15 часов…

Санкт-Петербург → Другое Попить пивка в баре и поболтать

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

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