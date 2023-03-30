Санкт-Петербург
Сходить на каток в Севкабель или в музей
прогуляться, перекусить
От пользователя @Krylova
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