прогуляться, перекусить

От пользователя @Krylova

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Санкт-Петербург → Другое Поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

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