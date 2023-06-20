От пользователя @Tatishka

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Рязань → Другое Общение на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

Санкт-Петербург → Другое Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю хорошо провести время в новой компании

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

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