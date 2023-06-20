Санкт-Петербург
Сходить на каток

фото пользователя Tatishka
прогуляться, перекусить

Флагшток или ЦПКиО

От пользователя @Tatishka

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