Санкт-Петербург
Сходить на каток
прогуляться, перекусить
Флагшток или ЦПКиО
От пользователя @Tatishka
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)
Санкт-Петербург → Другое
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Санкт-Петербург → Другое
Просто, онлайно. Остальное по факту
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать, побеседовать
Санкт-Петербург → Другое
провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Предлагаю хорошо провести время в новой компании
Санкт-Петербург → Другое
Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?
Санкт-Петербург → Другое
🙋 ищу с кем поболтать
Санкт-Петербург → Другое
Заголовок : пук 🌚🌝
Санкт-Петербург → Другое
Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))
Рязань → Другое
Общение на разные темы
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!