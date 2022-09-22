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От пользователя @Darya

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Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар!!!

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

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