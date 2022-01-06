прогуляться, перекусить

От пользователя @Best

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Санкт-Петербург → Другое Твоя будущая классная подружка🌸

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое Хочу на концерт Сироткина 29 июля. Но компании нет )):

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Чисто почилить с пивком в парке

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

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