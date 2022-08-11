Санкт-Петербург
Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

фото пользователя AlexSher
сходить на мероприятие

От пользователя @AlexSher

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Kapellan
Санкт-Петербург → Другое

Прокатиться на квадроциклах

маленькое фото пользователя Angielika
Санкт-Петербург → Другое

Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

маленькое фото пользователя Ravana
Санкт-Петербург → Другое

Собраться где нибудь в парке

маленькое фото пользователя ovelgan
Санкт-Петербург → Другое

погулять по вечернему петербургу

маленькое фото пользователя DenKarpunin
Санкт-Петербург → Другое

Давайте затусим!

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Sanchez
Санкт-Петербург → Другое

Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

маленькое фото пользователя Dozer
Санкт-Петербург → Другое

Зато честно и прямо!!!

маленькое фото пользователя Vania_xr
Санкт-Петербург → Другое

Все и обо всем

маленькое фото пользователя Vbghtu
Санкт-Петербург → Другое

Вечером выпить, поболтать в баре

маленькое фото пользователя Lismurka
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

маленькое фото пользователя Serrgey
Санкт-Петербург → Другое

Съездить за город сделать шашлыки

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!