сходить на мероприятие

От пользователя @AlexSher

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Санкт-Петербург → Другое Съездить за город сделать шашлыки

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Все и обо всем

Санкт-Петербург → Другое Зато честно и прямо!!!

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Санкт-Петербург → Другое Прокатиться на квадроциклах

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