Собираю компанию для похода в КБ Пьём, знакомимся и общаемся. 💡Выбираем и разгоняем темы для обсуждения, караоке, истории из личной жизни, тупые анекдоты, все что делают люди в баре 🙋🏻‍♂️Подключись к теме, организуемся и проведем время вместе

От пользователя @Hiatus

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Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Санкт-Петербург → Другое устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре или кафе

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