Санкт-Петербург
Сходить компанией в бар
Собираю компанию для похода в КБ
Пьём, знакомимся и общаемся.
💡Выбираем и разгоняем темы для обсуждения, караоке, истории из личной жизни, тупые анекдоты, все что делают люди в баре
🙋🏻♂️Подключись к теме, организуемся и проведем время вместе
От пользователя @Hiatus
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