Санкт-Петербург
Сходить компанией в бар

фото пользователя Hiatus
собрать компанию

Собираю компанию для похода в КБ
Пьём, знакомимся и общаемся.
💡Выбираем и разгоняем темы для обсуждения, караоке, истории из личной жизни, тупые анекдоты, все что делают люди в баре
🙋🏻‍♂️Подключись к теме, организуемся и проведем время вместе

От пользователя @Hiatus

11 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя RedFox
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Natali_kr
Санкт-Петербург → Другое

Гулять в выходные

маленькое фото пользователя Arkasha33
Санкт-Петербург → Другое

Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

маленькое фото пользователя Manartvik
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться в Таврическом саду

маленькое фото пользователя Sergseducer
Санкт-Петербург → Другое

Напиться и забыться ☺️

маленькое фото пользователя Julia_alex
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать, порефлексировать

маленькое фото пользователя ElisaIm
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

маленькое фото пользователя Nastenka
Санкт-Петербург → Другое

Для девочек

маленькое фото пользователя polin.ink
Санкт-Петербург → Другое

устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

маленькое фото пользователя Svetik_s
Санкт-Петербург → Другое

Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

маленькое фото пользователя Romeo
Санкт-Петербург → Другое

Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!