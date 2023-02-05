прогуляться, перекусить

От пользователя @Best

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Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Го в контакт бар на Маяковской

Санкт-Петербург → Другое Устал гулять один

Санкт-Петербург → Другое Просто ищу интересных ребят)

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу. Пообщаться . Посидеть в кафе .

Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

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