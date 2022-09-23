прогуляться, перекусить

От пользователя @Maksim32

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое Я хочу общаться, прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Поужинать в кафе)

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

Санкт-Петербург → Другое Жизнь и отдых

Санкт-Петербург → Другое Зато честно и прямо!!!

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

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