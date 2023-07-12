Санкт-Петербург
Сходил бы днём прогуляться)
прогуляться, перекусить
В Питере уже пол года, но так и не успел многое посмотрел, ибо работа) Буду рад прогуляться в приятной компании.
От пользователя @Vall888
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