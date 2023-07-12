В Питере уже пол года, но так и не успел многое посмотрел, ибо работа) Буду рад прогуляться в приятной компании.

От пользователя @Vall888

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Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

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