сходить на мероприятие

От пользователя @Van4eSKo

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Санкт-Петербург → Другое устроить пикник в Комарово/Сестрорецке

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский Музей, погулять по городу и поесть шавермы

Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

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