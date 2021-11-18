Санкт-Петербург
Сгонять в севкабель порт на выставку аниме, ориентировочно 18 июня.
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От пользователя @Van4eSKo
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