Санкт-Петербург
Сгонять в севкабель порт на выставку аниме, ориентировочно 18 июня.

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От пользователя @Van4eSKo

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