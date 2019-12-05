От пользователя @Wwettt

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

Санкт-Петербург → Другое Поговорить, а там посмотрим))

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое Хорошо отдохнуть

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!