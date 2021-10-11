Санкт-Петербург
С пришедшей весной гулять на Коменде
прогуляться, перекусить
Давай гулять на районе по вечерам после работы, пить кофе или чай и вести беседы на насущные темы
От пользователя @Natashazavr
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Недавно переехала ,хочу погулять
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать
Санкт-Петербург → Другое
Найти лучшую подругу (родственную душу)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по городу , порадоваться теплу )
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт
Санкт-Петербург → Другое
Вечером выпить, поболтать в баре
Санкт-Петербург → Другое
В поиске компании
Санкт-Петербург → Другое
Классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Адекватные подруги, пишите
Санкт-Петербург → Другое
Устал гулять один
Санкт-Петербург → Другое
Обзавестись друзьями
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!