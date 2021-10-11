Санкт-Петербург
С пришедшей весной гулять на Коменде

фото пользователя Natashazavr
прогуляться, перекусить

Давай гулять на районе по вечерам после работы, пить кофе или чай и вести беседы на насущные темы

От пользователя @Natashazavr

19 участников
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