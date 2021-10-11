Давай гулять на районе по вечерам после работы, пить кофе или чай и вести беседы на насущные темы

От пользователя @Natashazavr

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Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

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