прогуляться, перекусить

От пользователя @Abcd2001

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

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