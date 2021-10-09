прогуляться, перекусить

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Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

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