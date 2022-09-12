прогуляться, перекусить

От пользователя @karinka

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Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Устал гулять один

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

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