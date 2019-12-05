путешествия

От пользователя @Anna299

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Санкт-Петербург → Другое Знаю, отличный бар с живым пивом

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое Сходить на разводные мосты

Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

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