прогуляться, перекусить

От пользователя @Alenkadan

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Санкт-Петербург → Другое Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое Здесь кто нибудь есть?)

Санкт-Петербург → Другое Пофотографирую красиво тебя!

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Эрмитаж

Санкт-Петербург → Другое Прогулки у залива вечерами при хорошей погоде, м приморская, намыв

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

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