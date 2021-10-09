Санкт-Петербург
провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь
прогуляться, перекусить
От пользователя @alex777
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буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует
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