Санкт-Петербург
Проваляться весь f. день.

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другое

Проваляться весь день в кровати, в носках, с открытым окном, чтобы рядом вода в бутыле, отправляя друг другу сэлфи, придумывая что можно поесть, не вставая с кровати. Или знаете где можно обслужить велосипед на Парнасе.

От пользователя @perestroikin

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