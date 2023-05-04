Проваляться весь день в кровати, в носках, с открытым окном, чтобы рядом вода в бутыле, отправляя друг другу сэлфи, придумывая что можно поесть, не вставая с кровати. Или знаете где можно обслужить велосипед на Парнасе.

От пользователя @perestroikin

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