прогуляться, перекусить

От пользователя @elTigro86

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Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по разным местам

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое Общение в тг

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

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