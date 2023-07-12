Санкт-Петербург
Просто смотрю принцип приложения)
пообщаться
От пользователя @Toxic
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться и выпить кофе.
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подруг, душевного общения ✨гулять, смеяться, пить кофе etc.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать, порефлексировать
Санкт-Петербург → Другое
Какие у вас минусы?
Санкт-Петербург → Другое
За любой кипиш)
Санкт-Петербург → Другое
Пообщаться. Обсудить фильмы и книги. Поговорить о путешествиях.
Санкт-Петербург → Другое
Послушать джаз в центре
Санкт-Петербург → Другое
На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...
Санкт-Петербург → Другое
Ищу классных девчонок для душевного общения;)
Санкт-Петербург → Другое
Самопознание через окружающий мир
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!