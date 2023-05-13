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От пользователя @Yaasin

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Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Поужинать в кафе)

Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое буду рада всем)

Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Пересечься потусить на ВК фесте

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