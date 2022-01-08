прогуляться, перекусить

От пользователя @WsmSgr

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Санкт-Петербург → Другое Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Я просто общаюсь.

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время познакомиться пообщаться

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Неторопливо и с интересным общением поиграть в шахматы по переписке

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Погулять вечером по Питеру

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