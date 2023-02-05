пообщаться

От пользователя @DennyKID

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Санкт-Петербург → Другое Хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

Санкт-Петербург → Другое Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Санкт-Петербург → Другое Я с удовольствием с тобой бы встретился

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

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