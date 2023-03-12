прогуляться, перекусить

От пользователя @Xenna_Bunny

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Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем погулять/покататься на скейте/ поплавать/ сыграть волейбол

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое не отказалась бы от прогулки

Санкт-Петербург → Другое Самопознание через окружающий мир

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

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