Санкт-Петербург
Просто хорошо погулять и повеселиться)
собрать компанию
Можно сходить на каток , в кино и т.д)
От пользователя @Polina1
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