пообщаться

От пользователя @LetoLeto

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

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