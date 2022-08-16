прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikolaos

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по гроду

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться в Таврическом саду

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

Санкт-Петербург → Другое Покататься на катере в Питере

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