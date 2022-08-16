Санкт-Петербург
Променад по центру
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nikolaos
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на катере в Питере
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗
Санкт-Петербург → Другое
Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑
Санкт-Петербург → Другое
Вечером выпить, поболтать в баре
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Классно провести время
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Поездка в Выборг
Санкт-Петербург → Другое
Напиться и забыться ☺️
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться в Таврическом саду
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по гроду
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в музей академии Штиглица
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!