Санкт-Петербург
Прокатится на велосипеде
Я абсолютно без ума от велоспорта! Нет ничего более вдохновляющего, чем скорость и свобода, которые они дают мне на дороге. Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на моем велосипеде, и не могу представить свою жизнь без этого увлечения.
От пользователя @Nickiiki
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