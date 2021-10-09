Санкт-Петербург
Прокатится на велосипеде

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прогуляться, перекусить

Я абсолютно без ума от велоспорта! Нет ничего более вдохновляющего, чем скорость и свобода, которые они дают мне на дороге. Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной на моем велосипеде, и не могу представить свою жизнь без этого увлечения.

От пользователя @Nickiiki

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