Поездка в Токсово, в первой половине дня. По деньгам - около 1.500 с человека. Время и место старта - обсуждаемы.

От пользователя @Kapellan

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