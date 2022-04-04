Санкт-Петербург
Прокатиться на квадроциклах

фото пользователя Kapellan
активный отдых

Поездка в Токсово, в первой половине дня. По деньгам - около 1.500 с человека. Время и место старта - обсуждаемы.

От пользователя @Kapellan

1 участник
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