Санкт-Петербург
Прокатиться на квадроциклах
активный отдых
Поездка в Токсово, в первой половине дня. По деньгам - около 1.500 с человека. Время и место старта - обсуждаемы.
От пользователя @Kapellan
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