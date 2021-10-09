Разгрузиться после трудовой недели. Пообщаться . Зайти в приличное заведение

От пользователя @Timofei

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Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

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