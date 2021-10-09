Санкт-Петербург
Пройтись в центре

фото пользователя Timofei
прогуляться, перекусить

Разгрузиться после трудовой недели.
Пообщаться . Зайти в приличное заведение

От пользователя @Timofei

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Ilyakruger
Санкт-Петербург → Другое

Поиск общения после переезда:)

маленькое фото пользователя Tien
Санкт-Петербург → Другое

Anyaseyo! 🐙

маленькое фото пользователя Chelovek
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт чиж и ко.

маленькое фото пользователя ElenaST
Рязань → Другое

Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

маленькое фото пользователя Aleksandr10
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

маленькое фото пользователя Nata227
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Zhenyaaaa
Санкт-Петербург → Другое

Хочу провести эти выходные в хорошей компании

маленькое фото пользователя Enlfeed
Санкт-Петербург → Другое

погулять попить кофе

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя Adsf
Санкт-Петербург → Другое

Все что угодно

маленькое фото пользователя Sanchez
Санкт-Петербург → Другое

Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!