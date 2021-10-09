Санкт-Петербург
Пройтись в центре
прогуляться, перекусить
Разгрузиться после трудовой недели.
Разгрузиться после трудовой недели.
Пообщаться . Зайти в приличное заведение
От пользователя @Timofei
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