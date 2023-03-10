Санкт-Петербург
Пройтись по барам и гулять до рассвета
Есть желание провести белую ночь в прогулках по барам и питеру. Зря что-ли тут живем.
Предлагаю начать в 23:00 в баре MFP на Суворовском 22, познакомиться, выпить и пройти до следующего бара. А утром выйти к неве, встретить рассвет.
От пользователя @Ptiza
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Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили
Прогулка по центру, посидеть где нибудь
Проваляться весь f. день.
Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈
Потусить в баре
Хорошо отдохнуть
Поболтать, порефлексировать
Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет
Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.
Все что душе угодно)От клубов до музеев
Устал гулять один
общаться и дружить
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