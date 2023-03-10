Есть желание провести белую ночь в прогулках по барам и питеру. Зря что-ли тут живем. Предлагаю начать в 23:00 в баре MFP на Суворовском 22, познакомиться, выпить и пройти до следующего бара. А утром выйти к неве, встретить рассвет.

От пользователя @Ptiza

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Устал гулять один

Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Санкт-Петербург → Другое Хорошо отдохнуть

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Пойдем гулять , пить кофе , болтать и угорать 😝😅😂😁🤝😈😈😈

Санкт-Петербург → Другое Проваляться весь f. день.

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по центру, посидеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!