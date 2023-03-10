Санкт-Петербург
Пройтись по барам и гулять до рассвета

фото пользователя Ptiza
прогуляться, перекусить

Есть желание провести белую ночь в прогулках по барам и питеру. Зря что-ли тут живем.
Предлагаю начать в 23:00 в баре MFP на Суворовском 22, познакомиться, выпить и пройти до следующего бара. А утром выйти к неве, встретить рассвет.

От пользователя @Ptiza

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