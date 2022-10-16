сходить на мероприятие

От пользователя @ZZZ12ww

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Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу и весёлое времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое Можно и в баре посидеть

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

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