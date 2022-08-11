Санкт-Петербург
Прогуляться,перекусить

фото пользователя Ju_li
прогуляться, перекусить

Привет,собираюсь в отпуск в Питер 21-27 мая первый раз,буду рада найти девушку, которая могла бы показать город и составила бы приятную компанию в будние дни👋

От пользователя @Ju_li

2 участника
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