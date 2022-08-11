Санкт-Петербург
Прогуляться,перекусить
Привет,собираюсь в отпуск в Питер 21-27 мая первый раз,буду рада найти девушку, которая могла бы показать город и составила бы приятную компанию в будние дни👋
От пользователя @Ju_li
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Покататься на байке
Съездить в Выборг или в Кронштадт
Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)
Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸
Может сходим в кино вместе
Горнолыжка кафе выходные
Прогуляться либо прокатиться
Повалять дурака
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
погулять по вечернему петербургу
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
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