Привет,собираюсь в отпуск в Питер 21-27 мая первый раз,буду рада найти девушку, которая могла бы показать город и составила бы приятную компанию в будние дни👋

От пользователя @Ju_li

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Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Выборг или в Кронштадт

Санкт-Петербург → Другое Покататься на байке

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

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