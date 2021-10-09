прогуляться, перекусить

От пользователя @Krasavchikov

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Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Есть ли дружба между М и Ж?)

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

Санкт-Петербург → Другое Хочу съездить в Пушкин, прогуляться там зимой, там очень красиво.

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

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