Санкт-Петербург
Прогуляться / Выпить
собрать компанию
Сходить куда-то в субботу, прогуляться выпить пива в приятной компании
Сходить куда-то в субботу, прогуляться выпить пива в приятной компании
Желательно до 25 лет.
От пользователя @Mefedolly
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