Санкт-Петербург
Прогуляться / Выпить

фото пользователя Mefedolly
собрать компанию

Сходить куда-то в субботу, прогуляться выпить пива в приятной компании
Желательно до 25 лет.

От пользователя @Mefedolly

3 участника
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