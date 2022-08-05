Сходить куда-то в субботу, прогуляться выпить пива в приятной компании Желательно до 25 лет.

От пользователя @Mefedolly

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Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Пофотографирую красиво тебя!

Санкт-Петербург → Другое ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр

Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

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