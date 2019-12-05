Санкт-Петербург
Прогуляться вечерком, кофе попить,

фото пользователя Erik
прогуляться, перекусить

Только вечером, а то я всегда на работе(

От пользователя @Erik

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