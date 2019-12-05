Только вечером, а то я всегда на работе(

От пользователя @Erik

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Санкт-Петербург → Другое В поисках подружки

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Съездить за город сделать шашлыки

Санкт-Петербург → Другое Настроение выйти покурить на балкон и поговорить по душам

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

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