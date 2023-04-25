С 10 до 14 в лесопарке на ржевки или д. "Голубые Дачи" она же Суоранда, она же Хирвости (точнее, они все рядом).

От пользователя @qbzerodp

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