Санкт-Петербург
Прогуляться в лесопарке (можно на велосипедах)
прогуляться, перекусить
С 10 до 14 в лесопарке на ржевки или д. "Голубые Дачи" она же Суоранда, она же Хирвости (точнее, они все рядом).
От пользователя @qbzerodp
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