Москва
Прогуляться сходить в кино или кафе

фото пользователя Anasty
прогуляться, перекусить

Хочется куда то выбраться в кафе или кино можно даже на каток и найти новых друзей

От пользователя @Anasty

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