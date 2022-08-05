Москва
Прогуляться сходить в кино или кафе
прогуляться, перекусить
Хочется куда то выбраться в кафе или кино можно даже на каток и найти новых друзей
От пользователя @Anasty
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