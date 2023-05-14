Буду в Питере 17-18 числа, с радостью познакомлюсь с новыми людьми 🥰 За любой движ :)

От пользователя @Stacy

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Санкт-Петербург → Другое Собраться в антикафе поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Найти человека с которым будет комфортно и приятно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, пообщаться)

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