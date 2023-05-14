Санкт-Петербург
Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

фото пользователя Stacy
прогуляться, перекусить

Буду в Питере 17-18 числа, с радостью познакомлюсь с новыми людьми 🥰
За любой движ :)

От пользователя @Stacy

1 участник
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