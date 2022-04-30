прогуляться, перекусить

От пользователя @TIra

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Санкт-Петербург → Другое Пойти погулять, выпить. В общем хорошо провести время

Санкт-Петербург → Другое Пересечься потусить на ВК фесте

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу , порадоваться теплу )

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру, попить кофе

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Для девочек

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Конечно пойдём

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