Санкт-Петербург
Прогуляться, посидеть в кафе, или сходить в клуб, отметить пятницу 🍷

прогуляться, перекусить

От пользователя @TIra

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