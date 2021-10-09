Санкт-Петербург
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
прогуляться, перекусить
От пользователя @Marquezz
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