прогуляться, перекусить

От пользователя @Marquezz

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Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по городу

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

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