Санкт-Петербург
Прогуляться, пообщаться, перекусить

фото пользователя Temaaa
прогуляться, перекусить

От пользователя @Temaaa

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