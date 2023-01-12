И пофоткать друг друга. Когда чуть потеплеет)

От пользователя @TigerTiger

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Санкт-Петербург → Другое Поиск общения после переезда:)

Санкт-Петербург → Другое Общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Вместе заниматься спортом и худеть

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Ищу классных девчонок для душевного общения;)

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

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