Санкт-Петербург
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
прогуляться, перекусить
И пофоткать друг друга. Когда чуть потеплеет)
От пользователя @TigerTiger
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Погулять сходить в ресторан
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Санкт-Петербург → Другое
Мечтаю найти подругу!
Санкт-Петербург → Другое
Ищу классных девчонок для душевного общения;)
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово сходить на пикник в парке
Санкт-Петербург → Другое
Вместе заниматься спортом и худеть
Санкт-Петербург → Другое
Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)
Санкт-Петербург → Другое
С мной не с кучно
Санкт-Петербург → Другое
Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе
Санкт-Петербург → Другое
Общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Поиск общения после переезда:)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!